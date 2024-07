Tränenreicher EM-Abschied: Zu viel Durchschnitt, zwei ÖFB-Stars fallen durch

Eine unauffällige erste Halbzeit, dabei defensiv wie gewohnt verlässlich, in der Offensive noch mit fehlender Präzision bei der einen oder anderen Flanke oder Hereingabe. Nach Seitenwechsel ging gleich mehr nach vorne, etwa ein super Pass zur Chance von Arnautovic und ein gutes Dribbling, bei dem er selbst zum Abschluss kam und schließlich ein Assist per Kopf zum 1:2.

Konnte den Ball vor dem 0:1 an der kurzen Stange nicht klären, dann aber wie gewohnt sicher in der Luft und am Boden. Fing mit seinem guten Stellungsspiel in Hälfte zwei einige türkische Konter ab.

Präsent im Zentrum, unterband mit einem sehenswerten Tackling einen gefährlichen türkischen Angriff. Im Ballbesitz versuchte er sich immer wieder den Türken zu entziehen, um anspielbar zu sein. In Hälfte zwei mit mehr Druck nach vorne, bereitete mit einem guten Sprint in die Tiefe auch eine Chance vor.

Die Türken kamen im ersten Durchgang oft über seine Seite durch, was aber sicher nicht nur an ihm lag. Nach vorne aber blass, daher wohl nach 45 Minuten raus.

Christoph Baumgartner: Note 3

Immer und überall dabei. Beim 0:1 rettete er schon auf der Linie, schoss dabei aber unglücklich Posch an, wodurch schließlich das Gegentor resultierte. Gleich im Gegenzug hätte er beinahe den Ausgleich erzielt. Offensiv zunächst ein Lichtblick im österreichischen Spiel, stark wie er sich im Zehnerraum anspielen ließ, aufdrehte und den Türken davonlief. Zwei konnten sich nur mit einem Gelbfoul helfen. Nach der Pause aber nicht mehr so zwingend wie zuvor. So wie bei der Topchance auf den Ausgleich in der Nachspielzeit per Kopf.

Marcel Sabitzer: Note 5

Ein gut angetragener Freistoß, der aber in der Mauer landete, war in Hälfte eins schon die einzig nennenswerte Offensivaktion. Kam kaum ins Spiel hatte nichts Zählbares vorzuweisen. Das änderte sich nach Seitenwechsel nur in einer Situation, als er per Eckball den Anschlusstreffer einleitete.