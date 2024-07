Österreichs Team beherrscht die große Endrunden-Kunst

Kaum hat die K.-o.-Phase begonnen, schon ändern sich die Dynamiken in den Spielen. Deutschland zog souverän und verdient in das Achtelfinale ein, aber es gab Momente, in denen hätte es auch anders laufen können. Als Däne darf man sich natürlich ärgern.

Die zwei Entscheidungen des Video-Schiedsrichters VAR binnen weniger Augenblicke waren für den Außenseiter denkbar unglücklich. Die Schiedsrichter auf dem Platz und jene Helfer im Videokammerl haben es nicht leicht, sie müssen streng nach Protokoll handeln. Aber vielleicht braucht es da die eine oder andere Anpassung. Vor allem die Auslegung der Handspielregel wirkt zu verkopft und wenig realitätsnah.