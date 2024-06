Nach der EM-Sensation von Österreich: Die ÖFB-Stars in der Einzelkritik

Eifriger Zweikämpfer auf der rechten Seite, oft gegen den starken Gakpo, zu eifrig in der einen oder anderen Situation, zunächst vom Referee noch ermahnt, dann mit Gelb verwarnt. Bis zum Schluss solide.

War nach dem Eigentor gegen Frankreich hart zu sich selbst und bezeichnete sich als gefühlten „Dodel der Nation“. Gegen die Niederländer zeigte er, dass er seinen schwarzen Tag weggesteckt hat. Bärenstarker Beginn, nach Seiwalds Fehlpass unterband er zu Beginn eine mögliche Topchance durch sein gutes Stellungsspiel und zeigte danach gleich zweimal mit gutem Passspiel in die Tiefe auf. Stemmte sich mit aller Kraft gegen die Angriffe der Holländer und war auf dem Weg zur Bestnote, bis er vor dem 2:2 das Kopfballduell gegen Weghorst verlor.

Hatte es oft mit Memphis Depay zu tun, da rauchte ihm der Kopf vor so vielen Entscheidungen, die er gegen den Stürmerstar zu treffen hatte. Vielleicht war er deshalb etwas zögerlich im Vorwärtsverteidigen vor der Torchance von Malen. Dann aber meist wieder so verlässlich wie zuletzt gegen Polen.

Erlaubte sich gleich nach dem Anpfiff einen haarsträubenden Fehlpass, den man so von ihm nicht kennt. Er schüttelte sich kurz und war wie auf Knopfdruck aber gleich wieder der Alte. Beherrschte das Zentrum und fiel diesmal vor allem durch gutes Stellungsspiel auf.

Eine Erkenntnis dieser EURO: Links hinten hat Österreich kein Problem. War es zuletzt noch Philipp Mwene, der gegen Polen von Beginn an für Akzente über seinen Flügel sorgte, machte es diesmal Alexander Prass ebenso beeindruckend. Schon die ersten beiden Hereingaben waren gefährlich, die dritte zwang Malen zum Eigentor. In der Defensive ließ er nichts anbrennen und gewann fast alle Duelle gegen Malen.

Florian Grillitsch: Note 2

So fehlerhaft der Regisseur zuletzt war, so sicher und ruhig am Ball war er diesmal. Stark, wie er sich immer wieder dem Druck der Niederländer entzog, mit Ball aufdrehte und seine Kollegen suchte. Allerdings dann nach der Pause viel zu übermütig gegen zwei Niederländer, Geertruida nahm ihm den Ball ab, im Konter fiel der Ausgleich. Bewahrte aber kühlen Kopf und machte seinen Fehler wieder gut, indem er das 2:1 sehenswert vorbereitete.

Patrick Wimmer: Note 4

Fand nicht in die Partie und war zu oft am Reagieren und einen Schritt zu spät. Wie etwa beim Foul an Geertruida, als er Gelb sah und nun im Achtelfinale gesperrt ist. Auch mit Ball gelang wenig.