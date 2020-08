Happy Birthday: Schneckerl Prohaska wird heute 65

Der Anfang vom Ende seiner Trainerkarriere war der 27. März 1999. Nur neun Monate nach der letzten WM-Teilnahme der österreichischen Nationalmannschaft gab es eine historische Niederlage. Österreich verlor in Spanien 0:9 und Prohaska trat als Teamchef zurück. Danach war er noch eine Saison Trainer der Wiener Austria. Nachdem der Magna-Konzern die Führung der Kampfmannschaft mittels Betriebsführungsvertrags bei der Austria übernommen hatte, wollte man im Sommer 2000 mit einem neuen Trainer in die Meisterschaft starten. Herbert Prohaska musste also den Verein schon wieder im Mai 2000 verlassen. Danach war endgültig Schluss. Mit nicht einmal 45 Jahren saß Prohaska zum letzten Mal auf einer Trainerbank. Das 0:9 von 1999 ist eigentlich ein Treppenwitz der österreichischen Fußball-Geschichte, dass ein Kegelergebnis die aktive Karriere eines Mannes so gut wie beendete, der dem österreichischen Fußball viele bleibende Erinnerungen beschert hat.