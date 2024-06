Auftakt gegen Frankreich: Das sind Österreichs Schlüsselspieler

Langsam wird es ernst für Österreich bei dieser Europameisterschaft. Am Montag startet das ÖFB-Team in Düsseldorf gegen Frankreich ins Turnier (21 Uhr/live ServusTV, ARD). Auf ein Abschlusstraining im Stadion von Düsseldorf am Sonntag wird verzichtet, dieses findet auf dem gewohnten Trainingsplatz in Berlin statt, ehe es mit dem Flieger an den Spielort geht. Hingegen gab es am Samstag noch einen kulturellen Ausflug. 15 Spieler entschieden sich dazu, mit Ralf Rangnick das Rod-Stewart-Konzert in Berlin zu besuchen, einige andere zogen es vor, im Hotel zu bleiben, weil die Anspannung in Richtung Spiel schon zu groß ist. So etwa bei Christoph Baumgartner, der am Montag zur Schlüsselfigur werden könnte gegen die Franzosen.

Wie dem Leipzig-Legionär ist es allerdings auch einigen anderen Spielern zuzutrauen, in eine Schlüsselrolle zu schlüpfen gegen den zweifachen Welt- und Europameister. Marcel Sabitzer, Kevin Danso und Konrad Laimer gehören zu diesem Kreis.