Wer wird Europameister? Das sind die KURIER-Tipps

Sechs Teams zählen für den KURIER zum absoluten Favoritenkreis. Was spricht für welche Mannschaft? Deutschland, Portugal, England, Spanien, Frankreich oder doch Titelverteidiger Italien? Hier ein Überblick.

Die richtige Mischung für ein Sommermärchen

Deutschland. Noch im November sind die Österreicher mit den Deutschen Ringelspiel gefahren im Prater. Was für ein denkwürdiger Abend. Nur hat man dem „großen Bruder“ damit einen Dienst erwiesen. Denn seit der – natürlich nur aus ihrer Sicht – peinlichen Schlappe im Prater sind die Herrschaften beim DFB so richtig wachgerüttelt. In vier folgenden Partien blieb man nicht nur ungeschlagen, man feierte auch überzeugende Siege gegen Frankreich und den wahrhaftigen Erzrivalen aus den Niederlanden.