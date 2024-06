Ein Virus geht um: Krankheitsfälle bei den Franzosen

Laut übereinstimmenden Medienberichten seien Teamchef Didier Deschamps, Offensivspieler Kingsley Coman und einige andere Mitglieder des Teams von einer Entzündung des Nasen- und Rachenraums betroffen.

Deschamps hat sich laut „L'Équipe“ am Mittwoch nach der Rückkehr vom Training ins Teamcamp in Bad Lippspringe geschwächt gefühlt. Der TV-Sender RMC berichtete, manch französischer EM-Teilnehmer sei am Donnerstag mit dem Gefühl aufgewacht, erkältet zu sein. Manche hätten auch Krämpfe oder Kopfschmerzen gehabt.