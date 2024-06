Trotz Kritik in Deutschland: Star-Coach Guardiola lobt Gündogan

Startrainer Pep Guardiola lobt Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan kurz vor dem Start der Europameisterschaft in den höchsten Tönen. Der 33-Jährige wird das DFB-Team beim Heimturnier am Freitag als Kapitän im Eröffnungsspiel gegen Schottland in München anführen. Die Spielführer-Rolle hatte Gündogan auch beim Vereinscoach Guardiola inne, als Manchester City 2023 fünf Titel in einem Jahr gewann, darunter die Champions League.

„Ilkay redete nicht viel, aber wenn er redete, hörten alle zu, auch ich als Manager. Er war klar und geradeaus. Er ist ein sehr kluger Spieler, einer der klügsten, die ich jemals trainiert habe. Er war ein Schlüssel zu unserem Erfolg“, sagte Guardiola rückblickend im „Stern“-Interview zum Führungsstil von Gündogan.