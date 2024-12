WM-Quali-Auslosung: Heute erfährt Österreich seine Gruppengegner

Ab heute, Freitag, wird das österreichische Fußball-Nationalteam der Männer seine Gegner in der WM-Qualifikation kennen. In Zürich werden, in Anwesenheit von Teamchef Ralf Rangnick, Sportdirektor Peter Schöttel und Geschäftsführer Bernhard Neuhold, um 12 Uhr (live ORF Sport +) die Gruppen ausgelost.

Das ÖFB-Team ist bei der Auslosung in Topf eins gesetzt. Duelle mit den größten europäischen Kalibern wie Spanien, Frankreich oder Deutschland bleiben der Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick damit im kommenden Jahr erspart. Die Chance, bei der Endrunde 2026 in den USA, Mexiko und Kanada dabei zu sein, scheint groß wie lange nicht.