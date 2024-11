Road to Nordamerika: So qualifiziert sich Österreich für die WM 2026

Am 13. Juni 2018 wurde verkündet, dass die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA , Kanada und Mexiko stattfinden wird. Bei der Abstimmung über die Wahl des Gastgeberlandes setzten sich die drei Nationen mit 134 zu 65 Stimmen gegen Marokko durch. Bei der Vergabe spielte auch erstmals die Menschenrechtslage in den Bewerberstaaten eine Rolle.

WM Qualifikation

Die klassische Qualifikation für die WM 2026 beginnt im März 2025 und geht bis März 2026. Die Auslosung der Qualifikationsgruppen findet am 13. Dezember in Zürich statt. Wie schon gehabt werden die europäischen Nationen in zwölf Vierer- bzw. Fünfergruppen eingeteilt. Die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM. Die zwölf Gruppenzweiten müssen ins Play-off.

Seit Montagabend steht fest: Österreich wird bei der Auslosung aus Topf eins gezogen und erspart somit Duelle mit Europas Top-Nationen. Fest steht auch, dass Marko Arnautovic und Co. durch die Relegation in der Nations League im März keine Quali-Spiele bestreiten können. Sollte Österreich am 13. Dezember demnach in eine Fünfer-Gruppe gelost werden, erfolgt der Ankick im Rennen um einen Startplatz für die WM-Endrunde im Juni. In einer Vierer-Gruppe würden die sechs Spiele ausschließlich im Herbst mit drei Doppel-Terminen im September, Oktober und November stattfinden.