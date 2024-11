Das bringt 2025: Aufstieg und WM als Ziel für ÖFB-Team

„Wenn wir so weiterspielen, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir uns für die WM qualifizieren, noch dazu, weil nächstes Jahr unsere Langzeitverletzten (Anm.: David Alaba, Xaver Schlager, Sasa Kalajdzic) wieder zur Verfügung stehen“, so Rangnick.

Die Protagonisten sind guter Dinge, wenn sie an das Jahr 2025 denken. Da stehen die Play-offs in der Nations League um den Aufstieg in Liga A und danach die WM-Qualifikation auf dem Programm.

Keine Testspiele

Dass es nun im kommenden März in besagten Play-offs in Hin- und Rückspiel gegen einen Dritten aus Liga A geht, könnte sogar positive Auswirkungen haben, vermutete Rangnick. „Ich sage das mit einem leichten Anflug von Zynismus: Es hat auch etwas Gutes. Jetzt brauchen wir nicht zwei komische Länderspiel-Gegner suchen, sondern haben zwei Pflichtspiele, die vielleicht für die Quali von Vorteil sind.“

Der Gegner in der Nations-League-Relegation wird am Freitag in Nyon ermittelt, Österreich bestreitet die erste Partie vor Heimpublikum. Der ÖFB wird bei dieser Auslosung vor Ort vertreten sein. Im Gegensatz zu jener der WM-Quali-Gruppen am 13. Dezember in Zürich.