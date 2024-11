Diese Frau will der ÖFB-Boss als neue CEO installieren

ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer ist heftig in die Kritik geraten, auch durch Ralf Rangnick , der am Sonntagabend noch einmal die fehlende Kommunikation mit dem obersten Funktionär ins Treffen führte. "Wir haben gar kein Verhältnis zueinander", so der Teamchef nach dem 1:1 gegen Slowenien im Ernst-Happel-Stadion.

Jedoch Präsident Mitterdorfer will davon nichts wissen. Er will am Freitag in einer außerordentlichen Präsidiumssitzung nicht nur seine Strukturreform auf Schiene bringen. Er will die Trennung von Bernhard Neuhold durchpeitschen und darüber hinaus gleich ohne Ausschreibung den Posten des CEO neu besetzen. Und zwar durch eine Frau.