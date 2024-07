Deutschland gegen Spanien: EM-Viertelfinale im Lichte der Jungstars

Die magischen Momente sehen bei „Wusiala“ oft so spielerisch aus: Wenn sie Tempo aufnehmen und die Gegenspieler locker lässig abschütteln als wären sie Fliegen auf den Trikots; wenn sie Pässe spielen, die man so nicht erwartet hätte; wenn sie mit einfachen Körpertäuschungen mehrere Verteidiger gleichzeitig in die Irre führen; und wenn der Ball immer dort landet, wo er hin soll.

Florian Wirtz ist seit seinem Treffer im Auftaktmatch gegen Schottland der jüngste deutsche Torschütze der EM-Geschichte, Jamal Musiala führt nach seinem 2:0 im Achtelfinale gegen Dänemark mit drei Toren die Torschützenliste an. „Wir brauchen die zwei Zauberer da vorne“, weiß der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Ein Teamchef, der solche Ausnahmekönner wie Wirtz und Musiala in seinen Reihen hat, darf sich glücklich schätzen. Die zwei Jungstars haben die deutsche EM-Fan-Hymne „Major Tom“ beherzigt und agieren bei diesem Turnier bisher „völlig losgelöst“ .

Florian Wirtz tickt ähnlich. „Wir beide haben die gleiche Fußballidee “, sagt der Regisseur von Meister Leverkusen. In früheren deutschen Nationalmannschaften standen sich die Spielmacher bisweilen im Weg und konnten und wollten sich nicht gemeinsam entfalten. Wirtz und Musiala spielen nach dem Motto: Gleich und gleich gesellt sich gerne.

Beim 5:1 gegen Schottland unterlief Musiala kein einziger Fehlpass. „Ich weiß, was der Ball mag“, sagte der Bayern-Star diese Woche im Spiegel und erklärt: 60 Prozent seiner Aktionen wären Strategie, beim Rest vertraut er seiner Intuition.

Spanien

Die Spielfreude von Lamine Yamal (16) und Nico Williams (21) offenbarte sich in einem viral gegangenen Video nach dem Sieg gegen Georgien im EM-Achtelfinale: Ein schnelles Schere-Stein-Papier, wer zuerst aus der Flasche trinken darf. Williams gewann gegen Yamal.

Die beiden Jungstars bilden die kongeniale Flügelzange des spanischen EM-Teams, die Fußballfans seit beginn der EURO begeistert – Rechtsfuß Williams am linken Flügel und Linksfuß Yamal am rechten Flügel. „Wenn sie den Ball gewinnen, versuchen sie sofort, nach vorne zu spielen“, sagt Leroy Sané über seine Viertelfinalgegner. „Jetzt haben sie noch eine zusätzliche Waffe mit ihren blitzschnellen Flügelspielern.“ Dass die beiden nicht nur mit ihrer Technik und ihren Dribblings, sondern insbesondere auch mit Spielverständnis bestechen, macht sie zum Trumpf der Furia Roja.

Lamine Yamal Nasraoui Ebana wuchs als Sohn eines Marokkaners und einer Äquatorialguineerin in einfachen Verhältnissen in Mataró, einem Vorort von Barcelona, auf. Das lässt er Fans auch immer wieder wissen, wenn er beim Torjubel mit den Fingern die 304 zeigt, die Endziffern der Postleitzahl von seinem Bezirk Rocafonda in Mataró.

Mit sechs wurde er für „La Masia“ auserwählt, die Jugend-Akademie des FC Barcelona, wo er blitzschnell aufstieg. Mit 14 lud ihn Trainer Xavi zum Training der Profis ein, mit 15 spielte er erstmals in der spanischen Liga. Und mit 16 Jahren und 338 Tagen lief er in Berlin als jüngster Teilnehmer der EM-Geschichte ein. Lamine Yamal ist so jung, dass sogar kurz fraglich war, ob er rein rechtlich überhaupt die EM-Abendspiele spielen dürfe, denn nach 20 Uhr dürfen 16-Jährige laut Jugendarbeitschutzgesetz gar nicht mehr arbeiten.