Jungstar Lamine Yamal hat im Teamcamp seine Schulnoten bekommen

Auch Spaniens Jungstar Lamine Yamal absolvierte erfolgreich sein Schuljahr. Der 16-Jährige berichtete am Freitag im EM-Camp der Iberer von erfreulichen Nachrichten. „Ich habe die Prüfungen bestanden und habe jetzt den ESO Titel“, sagte Yamal der Radiostation Onda Cero. Die Educación Secundaria Obligatoria ist die zweite Schulstufe in Spanien noch vor dem Weg zur Matura. Yamal hatte seine Schulübungen mit ins Trainingslager der Nationalmannschaft genommen.

Darauf, welche Noten er erhalten habe, wollte der Barcelona-Flügelstürmer nicht näher eingehen. „Ich habe sie auf meinem Handy gesehen und da stand, dass ich bestanden habe, also habe ich die App geschlossen, meine Mutter angerufen und es ihr gesagt“, sagte Yamal.

Mit Spanien trifft er im Achtelfinale am Sonntag auf Außenseiter Georgien. Am Tag vor dem Finale in Berlin wird Yamal 17 Jahre alt.