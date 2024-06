Deutsche EM-Euphorie: Folgt nach der Torgala das Sommermärchen?

Wie am Reißbrett

Oh, wie ist das schön, also. Hätte der EM-Gastgeber am Reißbrett den perfekten Auftakt für dieses Heim-Turnier skizzieren können, dann wäre wahrscheinlich genau dieses Match gegen Schottland herausgekommen. Ein 5:1-Kantersieg, der die deutschen Anhänger im Stadion zu Freudengesängen animiert. Ein stürmischer Auftritt, bei dem sich fünf Spieler in die Torschützenliste eintragen. Eine Partie, die Lust auf mehr macht und in der Lage ist, im Land eine Euphorie auszulösen wie beim berühmten Sommermärchen 2006.