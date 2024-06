Wie ÖFB-Star Arnautovic und Co. die Holländer überflügeln wollen

Beeindruckt habe ihn Arnautovic kurz zuvor auch, als er dem niederländischen TV ein Interview gab – in geschliffenem Holländisch. „Wenn jemand nach nur drei Jahren in Holland – und das ist jetzt schon ein paar Jahre her – heute fließend ein Interview geben kann, dann sagt das alles über Eloquenz und Intelligenz“, so der Teamchef über seinen sechssprachigen Stürmer.

Lehrreiche Zeit

In der Tat ist es 15 Jahre her, dass Arnautovic bei Twente Enschede gespielt hat. Es sei eine lehrreiche Station seiner Karriere gewesen. „Ich habe technisch viel dazugelernt, die Ballannahme, Ballmitnahme, wie man den Ball behauptet und Eins-gegen-eins-Situationen.“ All das wird er heute brauchen. Und dazu eine Pferdelunge. Denn die Basis im Rangnick-Spiel bleibt die Arbeit gegen den Ball. Was der Teamchef für eine Partie erwarte? „Wir treffen auf einen Gegner, der individuell so gut besetzt ist wie Frankreich“, so Rangnick.