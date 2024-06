Patrick Wimmer: Warum der ÖFB-Wirbelwind auf dem Feld kein Ministrant ist

Wimmer, heute 23 Jahre alt und Legionär in Deutschland bei Wolfsburg, wurde in Tulln geboren und wuchs in der Gemeinde Sitzenberg/Reidling auf, wo er beim SC auch zum ersten Mal mit Fußball in Kontakt kam.

2015 wechselte er zu Waidhofen/Ybbs, von dort zu Gaflenz, wo ein gewisser Raimund Harreither, damals Vizepräsident der Austria, nicht nur sein Unternehmen, sondern auch ein Herz für den Verein hat.