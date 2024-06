Millionendeal: ÖFB-Star Laimer unter einem Dach mit LeBron und Arnie

Aus Österreich ist Oliver Glasner mit ROOF vertraut, in Österreich Rapid-Coach Robert Klauß .

Aktuell vertritt ROOF mit den Standorten München, London und Madrid rund 150 Klienten in den fünf Top-Ligen; in Deutschland ist sie Marktführer.

Außerdem zählen führende ROOF-Manager zur Investorengruppe bei der Austria.

Von Schwarzenegger bis zu Christina Aguilera

Noch einmal eine Nummer größer und in den USA beheimatet ist United Talent Agency. UTA, so die Kurzform, gilt als das führende globale Beratungsunternehmen in den Sparten Talent, Sport und Unterhaltung mit Kunden wie Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone oder Christina Aguilera.