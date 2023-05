Das doppelte Wiener Duell zwischen Austria und Rapid

Die Warnung

Ortlechner weiß, warum er zur Vorsicht mahnt. Die Kärntner entschieden das jüngste Duell in Wien mit 2:1 für sich. Die in letzter Minute per Elfmeter kassierte Heimniederlage gegen Klagenfurt soll sich nicht wiederholen. Auch, weil die Violetten auf Haris Tabakovic und Dominik Fitz setzen können, das zuletzt blendend aufgelegte Stürmer-Duo war gegen die damals wie heute sechstplatzierten Kärntner aufgrund von Sperren nicht dabei. Die beiden führten die „Veilchen“ jüngst zum 3:1-Erfolg gegen Rapid, Tabakovic schoss alle drei Tore. Der bei 17 Saisontoren haltende Schweizer traf auch in jedem der fünf letzten Auswärtsspiele der Austria, die vor der Verpflichtung des israelischen Stürmers Silva Kani (20) steht.