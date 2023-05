In Ried sitzt der Schock tief: "Wir sind sauer!"

Das unglückliche Eigentor von David Ungar, dem ein Lattenpraller nach Ecke und Köpfler Stefan Haudums zum Verhängnis wurde, „war zu verhindern“, kritisierte Ziegl. Senft wiederum wollte zum Zeitpunkt des Kopfballs eine Behinderung von Goalie Samuel Sahin-Radlinger durch Lukas Jäger und folglich eine Abseitsstellung des Letzteren erkannt haben. Als Ausrede ließ er das aber nicht gelten. „Wir müssen unsere Hochkaräter nutzen, wenn wir oben bleiben wollen“, stellte er klar.

Beiden blieb letztlich nichts anderes übrig, als sich in Durchhalteparolen zu flüchten. „Wir sind vier Punkte hinten und haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Aber es ist unser Job, dass wir Altach zwingen zu punkten. Darauf werden wir uns konzentrieren“, kündigte Senft nach der ersten Niederlage nach fünf Unentschieden in Folge an. Ähnlich vernahm sich Ziegl: „Es ist unsere Pflicht, dass wir aufstehen. Wir sind es den Fans schuldig, dass wir bis zum Spiel gegen den WAC alles versuchen.“