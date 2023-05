Ex-Austria Coach Christoph Daum auf der Intensivstation

Der ehemalige deutsche Fußballtrainer Christoph Daum soll einem Medienbericht zufolge wegen einer EntzĂŒndung auf der Intensivstation eines New Yorker Krankenhauses liegen. Der TV-Sender RTL zitierte den 69-JĂ€hrigen am Freitagabend auf seiner Website entsprechend: "Ich liege in New York im Krankenhaus auf der Intensivstation." Demzufolge sagte der frĂŒhere Coach der Wiener Austria auch: "Also mit mir ist vorerst nicht zu rechnen."