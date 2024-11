Einer, der in den Statistiken herausragt, ist Dominik Fitz. Der 25-jährige Eigenbauspieler hat mit acht Vorlagen die meisten Tore in der Admiral Bundesliga vorbereitet. Noch beachtlicher ist, wie Fitz sein Spiel anlegt. Laut wyscout.com machte der Wiener 30 Steilpässe in der Offensive. Damit spielt er in einer eigenen Liga. Rang zwei in dieser Wertung nimmt Sturms Jusuf Gazibegovic mit 14 Steilpässen ein. Insgesamt ist die Austria bei den Steilpässen die Nummer eins. 63 Mal spielten die Wiener den Ball tief in die Spitze. Zum Vergleich: Austria Klagenfurt ist hier mit 31 Steilvorlagen das Schlusslicht. Bitter für die Austria: Assist-König Fitz ist beim kommenden Spiel gegen den LASK gesperrt.