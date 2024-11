Bundesliga live: Setzt die Austria auch gegen den Ex-Trainer den Aufwärtstrend fort?

Einen Lauf von sechs Liga-Siegen in Serie verzeichnete die Austria zuletzt in der Meistersaison 2012/’13. Am Sonntag soll es gegen Hartberg wieder einmal so weit sein nach zuletzt fünf Erfolgen. „Die Spieler sind gut und halten zusammen. Sie machen das alles durch eine extrem gute Kultur, die sie hier geschaffen haben, möglich“, betonte Trainer Stephan Helm.