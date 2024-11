Die Wiener Austria bindet einen Leistungsträger bis 2028

"Es ist nicht selbstverständlich, gerade wenn man aus einer Verletzung kommt, und ich möchte mich für das Vertrauen in mich bedanken", wird Handl in einer Aussendung der Austria zitiert. "Der volle Fokus gilt jetzt den letzten Spielen des Jahres."

Ursprünglich ist der Vertrag von Johannes Handl bis Sommer 2026 gelaufen. Nun verlängerte der Innenverteidiger vorzeitig um zwei weitere Jahre. Der 26-Jährige spielt seit 2019 für die Austria Wien, über die Young Violets schaffte er den Sprung zu den Fußball -Profis. Bisher absolvierte er 131 Pflichtspiele in Violett.

Sportdirektor Manuel Ortlechner sagt: "Johannes Handl hat in den fünf Jahren, die er mittlerweile bei uns ist, eine tolle Entwicklung genommen. Er ist nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich zu einem sehr wichtigen Faktor für unsere Mannschaft geworden. Auch jetzt im Herbst, als er leider verletzt passen musste, war er immer positiv und für seine Kollegen in der Kabine da. Seine Qualitäten sind unumstritten, weshalb wir sehr froh sind, einen Spieler wie ihn vorzeitig und langfristig an die Austria gebunden zu haben."

Handl hatte sich im Juli ohne Fremdeinwirkung am Knie verletzt und muss seither pausieren. Im Testspiel gegen Traiskirchen feierte er zuletzt sein Comeback. Ab sofort soll er auch bei Pflichtspielen wieder auf dem Platz stehen.