Trendfarbe Violett: Warum es bei der Wiener Austria läuft

Vor allem in der Defensive hat sich die Austria gefangen, nicht zuletzt durch die Verpflichtung von Aleksandar Dragovic . „Die Stabilität haben wir uns über die Saison hart erarbeitet. Bei einem Rückstand fallen wir nicht auseinander“, freut sich Helm. 13 Gegentore in zwölf Spielen sind ein anständiger Wert, nur Salzburg und Rapid erhielten um einen Treffen weniger.

Das Selbstvertrauen

Wer gewinnt, glaubt immer mehr an sich. Die Phasen der Austria, in denen sie das spielt, was man sich vorgenommen hat, werden immer länger. Defensiv lässt man sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen, mit dem Ball am Fuß hat man nach vorne hin auch die eine oder andere gute Idee. Wichtig ist in dieser positiven Phase den Sinn für die Realität nicht zu verlieren.

Dafür sorgt der bodenständige Helm. „Wir schon ein Spitzenteam? Das geht in die falsche Richtung. Wir wissen, wo wir herkommen. Es wäre auch vermessen, von der Mannschaft ein Feuerwerk zu verlangen.“