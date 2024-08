Heimkehrer Dragovic über die Austria: „Stand jetzt ist ein Titel unrealistisch“

13 Jahre haben Sie Ihren Beruf im Ausland ausgeübt. Was waren die Highlights?

Mein größtes Highlight wird immer mein Debüt für das Nationalteam sein, dafür werde ich Didi Constantini immer dankbar sein. Für Österreich gegen Serbien in Belgrad. Ansonsten sind alle Titel Highlights, oder auch die zwei EM-Endrunden.

Sie haben in Basel, Kiew, Leverkusen, Belgrad und Leicester gespielt. Was war besonders schön?

Alle Stationen hatten viel Positives. Am Wohlsten habe ich mich aber in Leicester gefühlt. Das Fußballflair in England ist schon besonders. In Leverkusen wäre mehr möglich gewesen, ich habe mich immer wieder heran gekämpft, dennoch hat immer etwas gefehlt.