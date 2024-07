Konkreter Plan liegt vor: So soll die Wiener Austria gerettet werden

Denn was nützt ein Stadion, wenn im Falle einer Austria-Insolvenz darin nicht mehr gespielt werden würde? Dann würde nur noch eine Umwidmung auf Bauland wirklich Geld einbringen.

Die Idee, die Immobilie am Verteilerkreis zu verkaufen, ist nicht neu, die Struktur hat AG-Vorstand Harald Zagiczek aber massiv verändert und schon unzählige Gespräche geführt. Lange Zeit stand eine große heimische Versicherung in der Poleposition, ehe die Verhandlungen um ein Investment ins Stocken gerieten und anscheinend auch platzten. Der Hintergrund: die angebotenen Sicherheiten waren zu gering.

Selbst ist die Austria

Weiters zeigten sich auch ein deutscher und ein österreichischer Privatier an der Arena interessiert, die luxemburgische Firma Quattrex legte den Veilchen das konkreteste Angebot vor. Allerdings würden die Violetten in diesem Falle bei Weitem nicht den erhofften Kaufpreis lukrieren, zudem fordert das Unternehmen eine finanzielle Beteiligung an künftigen sportlichen Erfolgen.

Und so kam es zur neuen Idee, das Ganze in den eigenen Händen zu behalten. Deshalb gründete die Austria die „Viola Stadion Besitz GmbH“, die das Baurecht und den Verkauf über die FK Austria Wien AG abwickelt. Schon seit Monaten bietet man das ausformulierte Konzept Interessenten an, die Unterlagen liegen auch dem KURIER vor.