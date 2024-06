Violettes Wunder? Positives Geschäftsjahr und Einigung mit Bank

Da Plan A nicht aufging, Plan B eigentlich nur eine Notlösung ist, ging man bei der Austria zu Plan C über und gründete die Viola Stadion Besitz GmbH. In die sollen Banken und andere Interessenten investieren, weil, so der Plan, die Austria bis zu drei Millionen Euro jährlich an Miete zahlen würde, was einer Rendite bis zu sieben Prozent bedeutet.

Das Volumen der GmbH beläuft sich auf 45 Millionen, die Hälfte konnte man dank eines Haupt- und mancher Nebeninvestoren schon einnehmen - und wohl den Deal mit der Bank Austria finalisieren.

Damit sind die Kreditschulden in diesem Falle getilgt, andere Verbindlichkeiten müssen aber noch bedient werden.

Gerettet ist die Austria noch lange nicht, sie hat vorübergehen Zeit und Luft zum Durchatmen.