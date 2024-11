Sensation: Ex-ÖFB-Kicker Hinteregger feiert Profi-Comeback

Im Sommer 2022 hat Martin Hinteregger seine Profikarriere beendet. Der Kärntner wechselte damals von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt in seine Heimat zur SGA Sirnitz , wo er fortan auf diversen Dorfplätzen kickte. Nun gibt der 32-Jährige ein Comeback als Profi bei Austria Klagenfurt in der Bundesliga geben.

„Ich habe immer auf mein Bauchgefühl gehört. Nach körperlich und mental sehr anstrengenden Jahren war es wichtig für mich, etwas Abstand zu gewinnen und mein Leben neu auszurichten. Doch mir ist jetzt klar geworden, dass meine Geschichte als Fußballer noch nicht zu Ende geschrieben ist, dass ich bereit bin, mich auf hohem Niveau zu messen und zu beweisen. Austria Klagenfurt und das Wörthersee-Stadion bedeuten Heimat für mich und ich kann es kaum erwarten, wieder am Platz zu stehen. Ich werde alles tun, um meinen Teil dazu beitragen zu können, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind“, wird Martin Hinteregger in einer Aussendung des Klubs zitiert.

Hinteregger spielte insgesamt 67 Mal fürs österreichische Nationalteam und nahm an den beiden Europameisterschaften 2016 und 2021 teil. Da bildete er über viele Jahre mit Austria-Rückkehrer Aleksandar Dragovic ein starkes Duo in der Innenverteidigung. Nun werden sich die beiden in der Bundesliga wieder über den Weg laufen.