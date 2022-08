Fußball-Bundesliga: Salzburg souverän, Hartberger Mühe mit Ried

Salzburg kommt seiner Topform immer näher. Gegen Aufsteiger Austria Lustenau machte der Meister aus den ersten drei Chancen zwei Tore und feierte am Ende sogar noch einen 6:0-Kantersieg vor den Augen von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. Der Fahrplan scheint zu passen – bis zum Auftakt in der Champions League am 6. September daheim gegen AC Milan (siehe unten) sollte die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle ihre Topform tatsächlich gefunden haben.

EuphoriebremseDie Vorfreude im Ländle auf das erste Bundesliga-Duell gegen Salzburg seit 2005/’06 war ebenso groß wie die Euphorie nach dem gelungenen Saisonstart. Das Selbstvertrauen nach drei Siegen aus den ersten fünf Spielen war so groß, dass man sich sogar eine Überraschung gegen den Ligakrösus zutraute. Doch diese Hoffnung sollte sich schon bald in Luft auflösen.

Die Gäste fielen in den ersten Minuten vor allem durch eine robuste Spielweise auf. Man wollte den Hausherren gleich von Beginn an die Schneid abkaufen. Das glückte, genau wie die gewohnten Ballgewinne nach dem Pressing. Allerdings fehlte in der Folge die Genauigkeit, wodurch es zu keinen gefährlichen Aktionen kam.