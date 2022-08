Fünfter Sieg im sechsten Spiel: Der LASK bleibt ungeschlagen

Nur knapp zwei Stunden musste der LASK die Tabellenspitze an Salzburg abgeben. Doch mit einem 4:1-Heimsieg gegen den SCR Altach holten sich die Linzer Platz eins gleich wieder zurück. Die Mannschaft von Trainer Dietmar Kühbauer bleibt damit weiterhin das einzige Team ohne Niederlage.

Der LASk übernahm von der ersten Minute an das Kommando und hatte schon nach 40 Sekunden den ersten Eckball. Nach und nach kamen die Gäste aus Vorarlberg jedoch besser in die Partie. Bis zur 31. Minute. Da verwertete Zulj einen Querpass von der Strafraumgrenze zum 1:0. Für den 30-Jährigen war es das erste Tor seit seinem Wechsel in die oberösterreichische Hauptstadt.

Schrecksekunde

Der LASK war drauf und dran, die Tabellenführung zurückzuerobern. Doch Jurcec hatte da was dagegen: Er sorgte nach einem Lattenschuss von Forson zum 1:1-Ausgleich (61.).

Der Jubel der Altacher dauerte jedoch nicht lange. Jovicic traf nach einem Eckball aus der Distanz zur neuerlichen LASK-Führung (64.). Horvath (80.) und der griechische Neuzugang Koulouris (85.) sorgten für klare Verhältnisse.