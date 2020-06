Beric bleibt Rapids Torgarant

Schaub

Erinnerungen an Altach wurden wach, woMuckenhammer nach zwei Minuten für den Rapidler Sonnleitner Rot gezückt hatte. Zeit zum Sinnieren ließ der Schlager aber nicht. Der folgende Freistoß brachte beinahe die Führung durch Hofmann (5.), der darauf folgende Eckball fast durch Schwabs Kopfball. Die beste Chance des Anfangsfurioso kam aber erst:, ganz allein vor Gratzei, übersah den mitgelaufenen(6.). Der Aufregung nicht genug suchte Hofmann nur eine Minute später bei einem Kontakt mit Piesinger zu offensichtlich den Elfmeterpfiff und sah vonGelb.

Als auch Beric aus drei Metern an Gratzei scheiterte, kamen die Gäste erstmals zum Durchschnaufen (17.). Das aus der Not geborene 4-4-1 mit Schick als Aushilfsverteidiger gewann an Sicherheit. Nach 39 Minuten musste Novota zeigen, dass er wieder der Alte ist. Der Goalie, der Maric verdrängt hatte, parierte Offenbachers Schuss.