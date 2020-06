Die Austria blamiert sich beim Letzten

Mit freiem Auge war nicht zu erkennen, welches Team gegen den Abstieg kämpft, und welches in den Europacup möchte. Ganz im Gegenteil, Wr. Neustadt spielte erfrischend und hatte durch Hellquist und Kainz Chancen auf das 2:0, beide Male rettete Austria-Goalie Lindner. Die Wiener stellten in Unterzahl auf eine Dreierabwehr um, im Angriff blieb man inexistent, da im Mittelfeld keine spielerischen Akzente gesetzt wurden. Manche Austrianer wirkten orientierungslos.

Wr. Neustadt präsentierte all das, was man bei den Wiener nicht sah: Herz, Leidenschaft, Wille, ein funktionierendes Kollektiv. Nur mit den Konterchacnen ging man fahrlässig um. Daher hätte am Ende Gorgon um ein Haar per Kopf noch den Ausgleich gemacht. Erst im Finish hatten die Wiener mit der letzten Verzweiflung noch Möglichkeiten.