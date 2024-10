Rapid vor dem Duell mit dem GAK: Linzer Lehrspiel ist eine Warnung

Noch emotionaler als sonst sprang Robert Klauß am Donnerstag durch die Coaching-Zone von Rapid und bewahrte sein Team nach dem schlechten Start vor einer spielerischen Fehlentwicklung. Linksverteidiger Jonas Auer hatte mehrmals den Ball tief in den Angriff gespielt, Rapid musste den in Ballbesitz starken Armeniern immer wieder hinterherlaufen. „Wir brauchten mehr Geduld am Ball“, begründete Klauß.

Am Sonntag trifft Rapid beim GAK auf den Tabellenletzten, der sein Glück weniger in der Offensive suchen wird als internationale Gegner, die den Wienern auch immer wieder Platz zum Umschalten ermöglichten.

Ein wenig schließt sich am Sonntag der Kreis, denn Messners Nachfolger Poms musste im April bei Leoben gehen, nachdem der Zweitligist im Cup-Semifinale gegen Rapid verlor.

Auch für Mamadou Sangare kommt es zu einer Rückkehr. Rapids Mittelfeld-Antreiber war von Salzburg für die Saison 2021/2022 an den GAK verliehen worden, der damals in der 2. Liga spielte. Dass er am Samstag in den Bus nach Graz steigen kann, war im Spiel am Donnerstag nicht ganz sicher. Denn bei einem Zweikampf wurde sein Knie empfindlich gestaucht, der Malier hatte sichtlich Schmerzen. Doch es ging glimpflich aus. Sangare konnte weiterspielen und beim Regenerationstraining am Freitag dabei sein.