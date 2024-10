Conference League live: So steht es bei Rapid gegen FC Noah

Für Rapid geht es am Donnerstag gegen einen bis vor kurzem weitgehend unbekannten Gegner um die Fortsetzung der jüngsten Erfolgsserie. Die Hütteldorfer treffen in der Conference League vor eigenem Publikum auf den armenischen Klub FC Noah aus Eriwan und würden mit einem Erfolg nicht nur den vierten Pflichtspiel-Sieg in Serie einfahren, sondern auch dem Überwintern im Europacup einen großen Schritt näherkommen.