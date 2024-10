Was sechs Rapidler beim Duell PAOK Saloniki gegen Pilsen verbindet

Am Donnerstag kommt es ab 18.45 Uhr zu einem besonderen Duell in der Europa League: Gleich sechs ehemalige Rapidler, die gleichzeitig in Hütteldorf aktiv waren, sind beim Spiel PAOK Saloniki – Viktoria Pilsen involviert. Entweder direkt auf dem Rasen oder hinter den Kulissen.

„Wir hatten gemeinsam eine gute Zeit bei Rapid und schätzen alle einander“, sagt PAOK-Kapitän Stefan Schwab über das ungewöhnliche Sextett.