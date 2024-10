Rapid vs. FC Noah: Biblische Herausforderung in der Conference League

Erst 2017 gegründet, schaffte es der Verein aus der Hauptstadt Erewan gleich in die Ligaphase der Conference League . „Mir sind sie zum ersten Mal aufgefallen, als sie AEK Athen rausgeworfen haben. Da muss dann schon Qualität da sein, dachte ich mir damals“, erzählt der Rapid-Coach, der sich nun bestätigt fühlt: „Eine gute, erfahrene, offensiv denkende Mannschaft, die viele Tore schießt, auch aus Standards.“

Ebenso schräg: Tormann Cancarevic traf gegen AEK beim 3:1-Sieg aus 90 Metern Entfernung. „Davon hab’ ich ein Video gesehen, das war mein erster Kontakt mit Noah“, erzählt Niki Hedl . Der ÖFB-Teamgoalie spielt für Rapid bislang eine bärenstarke Saison. Das fällt bei Paraden wie gegen Hartbergs Avdijaj beim glücklichen 2:1-Sieg auf, aber sonst weniger als gewohnt: Erstmals seit vielen Jahren ist Rapid die Nr. 1 der Liga bei den am wenigsten zugelassenen Schüssen der Gegner .

Hartberg als Warnung vor Noah

Klauß warnt die Fans – rund 18.000 Karten sind bereits weg – davor, fix davon auszugehen, dass der Underdog nicht in Hedls Nähe kommen könnte: „Die zweite Hälfte gegen Hartberg war ein Warnsignal. Wenn wir so spielen, werden wir nicht gewinnen. Noah hat zum Auftakt Mlada Boleslav 2:0 besiegt und ist völlig zurecht in der Conference League.“

Kleinmachen will der Coach sein Team aber nicht: „Wenn wir unsere Stärken auf den Platz bringen, haben wir auch so viel Vertrauen in uns, dass wir jeden Gegner schlagen. Das gilt für uns immer – und natürlich auch gegen Noah.“