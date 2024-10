Skurriler Moment auf Pressekonferenz: UEFA sammelt bei Red Bull Dose ein

Eigentlich wollte man bei der Pressekonferenz von RB Leipzig am Dienstagnachmittag ausschließlich über das Schlagerspiel in der Champions League am Mittwoch gegen Liverpool (21 Uhr) reden. Trainer Marco Rose und Mittelfeldspieler Xavi Simons nahmen auf dem Podest Platz.

Doch bevor die Gesprächsrunde so richtig starten konnte, flitzte schon eine UEFA-Delegierte zu Simons und schnappte dessen Red-Bull-Dose, aus der der 21-Jährige einen Schluck genommen hatte, wie die Bild-Zeitung berichtete.