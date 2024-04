Rapidler als erfolgreiche Investoren - wie Pilsen übernommen wurde

In Florenz geht es um den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Viktoria Pilsen hat im Viertelfinal-Hinspiel der Conference League gegen Fiorentina 0:0 gespielt. Damit bleibt am Donnerstag (18.45 Uhr) eine realistische Chance, erstmals unter die besten Vier in einem europäischen Bewerb einzuziehen.