Wo Maschinen besser sind als Fußballtrainer

Regeneration und Belastung

Heute analysiert Klöckl nicht mehr bei der U 15 in Stainz, sondern beim LASK. Bei Trainings und Spielen in Bundesliga und Europa League überwacht er exakt, welcher Belastung die Kicker ausgesetzt sind. In Zeiten wie diesen mit einem oft dicht gedrängten Spielplan ein essenzieller Mehrwert. Vor allem, weil so gut wie nie alle Spieler eines 25-Mann-Kaders gleich belastet werden und die Schere zwischen Leistungsträgern und Reservisten oft stark auseinandergeht. „Um in Form zu bleiben, brauchen die einen Regeneration und die anderen Trainingsbelastung. Wenn man eine ganze Woche plant und einen Überblick hat, dann weiß man vor einem Spiel, wer ab der 60. Minute Gefahr läuft, sich zu verletzen.“