Europacup-Abend bei Rapid: "Geil, wenn das Flutlicht angeht“

Zwei Partien sind gespielt, Rapid liegt mit sechs Punkten auf Rang acht der Conference League, gleichauf mit Tabellenführer Chelsea. Nach dem 2:1 bei Basaksehir und dem 1:0 gegen den spielstarken FC Noah aus Armenien geht es für die Wiener am 7. November mit dem Auswärtsspiel bei Petrocub in Moldau weiter.

So weit wollte Rapid-Trainer Robert Klauß nach dem Heimsieg gegen Noah nicht blicken. Am Sonntag wartet schon das Spiel beim GAK. „In 48 Stunden sind wir schon in Graz und überlegen uns, wer gegen den GAK spielen wird“, sagte Klauß angesprochen darauf, ob die sechs Punkte schon etwas für das Erreichen der K.o.-Phase in der Conference League bedeuten. „Nein, die sechs Punkte reichen noch nicht, um weiterzukommen. Aber wir wollen so viele Punkte wie möglich machen, weil man dann in einem eventuellen Play-off auch ein besseres Los bekommt. Ab dem vierten Spieltag kann man beginnen, zu rechnen.“