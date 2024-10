0:2 in Laibach: Ein Abend zum Vergessen für den LASK

LASK-Trainer Markus Schopp hatte sich den ersten Sieg in der Conference League gewünscht und weiß nun, dass nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen. Seine Mannschaft legte einen bescheidenen Auftritt hin und verlor somit nicht unverdient in Laibach gegen Olimpija mit 0:2.

Der LASK begann das Spiel allerdings ambitioniert, kontrolliert und leicht überlegen. Umso mehr schmerzte es, dass Laibach aus der ersten guten Möglichkeit in Führung ging. Die Slowenen nützten eine schnelle Umschaltsituation, um Blanco in Position zu bringen, der aus kurzer Distanz Torhüter Siebenhandl keine Chance ließ und das 0:1 erzielte (14.).