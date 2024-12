Austria-Stürmer Malone: „Wir werden über neue Ziele nachdenken“

Maurice Malone hat derzeit Spaß an der Arbeit. Mit seiner Mannschaft feierte der 24-jährige Deutsche sieben Siege in Folge, persönlich durfte der Stürmer darüber jubeln, was jedem Angreifer die allermeiste Freude bereitet: Tore. In 15 Spielen sind es mittlerweile sechs, dazu kommen drei Assists, ein ansehnlicher Arbeitsnachweis.

KURIER: Ist das eine Statistik, die Sie zufriedenstellt?

Maurice Malone: Ich habe mir natürlich einiges vorgenommen vor der Saison. Und jetzt freue ich mich, dass es so gut läuft. Noch besser ist, dass meine Tore und Vorlagen dann auch zu Siegen führen und nicht nur zu Unentschieden. Schön, wenn ich meinen Teil dazu beitragen kann.

Welche Ziele haben Sie sich vor der Saison gesetzt? Stürmer haben immer eine Toranzahl pro Saison im Kopf.

Ich habe schon eine Zahl im Kopf, aber die verrate ich nicht, die behalte ich lieber für mich. Sonst setze ich mich am Ende selbst noch mehr unter Druck. Aber sie ist im zweistelligen Bereich.

Warum läuft es bei der Austria so gut?