Austria atmet nach Heimsieg auf

Liebe Freunde des gepflegten Fußballs, liebe Austria-Familie. Die übliche Begrüßung der Fans durch den Stadionsprecher bei den Heimspielen der Violetten hatte in den vergangenen Wochen und Monaten meist wie Hohn geklungen, wenn man die Vorstellungen der Wiener einer genaueren Betrachtung unterzog. Am Samstag gewann die Phrase zumindest in Phasen an Gültigkeit mit dem 2:0-Sieg über Wiener Neustadt.

Nur 7512 Zuschauer fanden den Weg in die Generali-Arena. Ob dies an den mageren Leistungen der Austria in der jüngsten Vergangenheit lag, oder ob der parallel laufende Clásico zwischen Real Madrid und Barcelona einige vom Pilgerweg an den Verteilerkreis abkommen ließ, die genauen Gründe sind nicht überliefert.

Die treuen Anwesenden durften schon nach zwölf Minuten eifrig in die Hände klatschen: Daniel Royer setzte die anfängliche Überlegenheit und das sichtbare Bemühen der Wiener in Zählbares um und traf mit einem Schuss ins lange Eck zum 1:0. Da war sie also, die von allen Veilchen so herbeigesehnte Führung, mit der alles viel leichter vom Fuß gehen sollte.