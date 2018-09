Ein Doppelschlag rettet die Feier zum 500. Austria-Heimsieg

Doppelschlag

Doch auch nach dem Wechsel verzichteten sie weitgehend auf dieses Stilmittel und hatten durch Höller eine Topchance, unbedrängt verfehlte er aus guter Position gar das Tor. Austria-Trainer Letsch brachte mit Monschein einen dritten Stürmer, was sich erst nach rund 70 Minuten so richtig bemerkbar machte, als die Austria endlich Druck erzeugte und in Folge die Partie in zwei Minute drehte. Zuerst wurde Edomwonyi von Mahrer im Strafraum gefoult, der eingetauschte Venuto glich per Elfmeter aus (78.). Eine Minute später übernahm Kapitän Grünwald das Ruder und schob zum viel umjubelten 2:1 ein. Verkehrte Fußball-Welt in Favoriten, 15 Minuten Passivität brachten die Mattersburg um den Lohn der harten Arbeit.

Die Austria brachte die knappe Führung über die Zeit und darf kräftig durchatmen, hält nun bei zehn Punkten nach sechs Runden. Nach der Pause wartet auf die Violetten der große Stadt-Schlager in Hütteldorf gegen Rapid, kurz danach empfängt man Sturm Graz zum Cup-Hit.