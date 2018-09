St. Pölten bleibt das Glück auch in Altach treu

St. Pölten ist in der noch jungen Bundesliga-Saison weiter auf Erfolgskurs. Die Niederösterreicher gewannen am Samstag in Altach dank eines Last-Minute-Elfmeters mit 2:1 und festigten Platz zwei hinter Titelverteidiger Salzburg. Während St. Pölten nach sechs Runden noch ohne Niederlage ist, liegt Altach sieglos am Tabellenende.

Zu Beginn gab es nur einen Ingolitsch-Schuss zu vermelden. Viel besser wurde nicht, ein Grbic-Kopfball ging knapp daneben. Die beste Chance der Gastgeber hatte Routinier Aigner, sein Schuss wurde gerade noch abgefälscht (38.). In Führung gingen die Gäste, nach einer Flanke von Luxbacher köpfelt Pak unmittelbar vor der Pause ein. Tormann Lukses Stellungsspiel in dieser Situation war ausbaufähig.