Für den Fall der Fälle: Die Wiener Austria bereitet den Verkauf vor

In Deutschland wird in regelmäßigen Abständen darüber diskutiert, weil die Klubs den Anschluss vor allem an die englischen Vereine immer mehr verlieren. Auch in Österreich macht man sich inoffiziell darüber Gedanken, auch in der Bundesliga. Die Austria wäre nun der erste Verein, der dieses Thema aktiv angreift.

AG-Vorstand Gerhard Krisch beruhigt: "Es ist nur ein Vorbereiten auf ein mögliches Szenario. Sollte die Liga in den nächsten Monaten in diesem Punkt etwas beschließen, dann haben wir das Thema mit unseren Mitgliedern schon besprochen." Derzeit, so Krisch weiter, sei aufgrund der gültigen Regel dies nur eine Überlegung und kein ernsthaftes Thema.