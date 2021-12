Austria-Sportdirektor Ortlechner: „Wir haben eine Idee, die wir durchziehen“

Die Wiener Austria erlebte bisher eine turbulente Saison, sportlich, vor allem aber finanziell. In der Winterpause soll sich in beiden Bereichen einiges tun, verrät Sportdirektor Manuel Ortlechner im Gespräch mit dem KURIER. In diesem Fall ist die Hoffnung nicht grün, sondern violett.

Wie sieht Ihre Bilanz der bisherigen Saison aus? Sind Sie zufrieden?

Manuel Ortlechner: Wir hatten 18 Liga-Spiele, dazu noch Cup und Europacup. Die Conference-League-Qualifikation ist vielleicht zu früh gekommen, der Umbruch war im Sommer sehr groß. Alles war neu. Stand heute präsentieren wir uns anders, das war ein Prozess, der ist eingeleitet, aber nicht abgeschlossen. Die Stabilisierungsphase ist gelungen, in der Winterpause werden wir uns mit dem nächsten Schritt auseinandersetzen. Die Meistergruppe ist noch möglich.