Entscheidung gefallen: Austria setzt auf Investorengruppe um Jürgen Werner

Die österreichische Lösung besteht aus zwei Teilen. Einerseits handelt es sich dabei um Jürgen Werner und Investoren, auf der anderen Seite um eine Gruppe mit Austria-Nähe. Selbst das Präsidium mit Präsident Frank Hensel und seinen Vizes Raimund Harreither und Karl Pisec steuert Geld aus eigener Tasche bei. Zudem, so ist zu vernehmen, hat man noch weitere Sponsoren an der Hand, die in naher Zukunft bei der Austria einsteigen könnten.

Dem Vernehmen nach bringt diese österreichische Lösung knapp elf Millionen Euro, erwirbt damit Anteile an der Austria und gibt damit die erforderliche Sicherheit in Sachen Lizenz. Die Austria sollte in den kommenden Tagen der Bundesliga und deren Wirtschaftsprüfer ein Testat vorlegen.