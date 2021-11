Nach Erfolg gegen Sturm: Austrias junger Weg als "das einzig Richtige"

Schmid weiß aber auch, dass es auf Sicht noch zwei, drei routiniertere Spieler im Kader benötigt, um für eine ausgewogenere Mischung zu sorgen, damit auch die Routiniers Suttner und Grünwald in ihrem Leiten und Lenken Unterstützung erfahren.

Talente sichten und fördern

Die Aufgabe von Sportdirektor Ortlechner ist es nun, in Zusammenarbeit mit Akademie-Leiter Florian Mader und Young-Violets-Trainer Harald Suchard weitere Talente zu sichten und zu fördern, sprich regelmäßig zum Einsatz zu bringen, was in der Vergangenheit nicht immer selbstverständlich war.